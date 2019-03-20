تكنولوجيا: Netflix تستعد لإطلاق العرض التفاعلي You vs. Wild في 10 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Netflix في مؤتمرها الصحفي مؤخراً عن العرض التلفزيوني التفاعلي الجديد “You vs. Wild” الذي ينطلق رسمياً على خدمة البث في 10 من أبريل.

أحدث العروض التلفزيونية المقدمة من Netflix كشف عنه مؤخراً خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، حيث تدور أحداث العرض الجديد في ثمان حلقات عن المغامرات المختلفة، كما ينطلق بعنوان “You vs. Wild”، ومن المقرر أن يكون أحد العروض التفاعلية التي يشترك في تحديد مسارها المشاهدين.

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ويعد العرض التفاعلي “You vs. Wild” ثاني العروض التفاعلية التي تقدم من شركة Netflix، بعد أن قدمت الشركة في السابق “Black Mirror: Bandersnatch”، ومن المتوقع أن تستمر شركة Netflix في إطلاق هذه الفئة من العروض خلال الفترة القادمة.

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