بعد فترة قصيرة من الإعلان عن سيارة Tesla Model Y، شركة Tesla تشوق لشاحنة كهربائية صغيرة

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Tesla مؤخرًا النقاب عن سيارتها الكهربائية الرياضية المتعددة الأغراض Tesla Model Y، كما قامت بالتشويق لسيارة كهربائية أخرى لطالما إنتظرها الكثير من المعجبين. قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk في وقت سابق أن شركته ستقوم بصنع شاحنة كهربائية صغيرة من نوع Pick-up Truck، وقد قام الآن بنشر صورة تشويقية لها على شبكة تويتر. لم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل، ولكن هذا الإعلان التشويقي كان كافيًا لإثارة إهتمام عدد كبير من المعجبين.

لقد عرضت Tesla بالفعل الصورة على الشاشة لعدة ثوانٍ أثناء الإعلان عن سيارة Tesla Model Y الجديدة، ولكن يبدو أن أحدًا لم يول الكثير من الإهتمام لها. لذا قام Elon Musk بنشر تلك الصورة كتغريدة على شبكة تويتر، وهي التغريدة التي حصلت على الكثير من الإهتمام، تمامًا كما تفعل تغريدات Elon Musk.

وصف Elon Musk هذه الشاحنة الكهربائية الصغيرة على أنها شاحنة ” Cyberpunk ” مستوحاة من فيلم Blade Runner. ليست هناك الكثير من التفاصيل في الوقت الراهن، كما أن الصورة التشويقية نفسها تجعل من الصعب فهم أي جزء من السيارة تم التشويق له.

إستخدم العديد من محبي Tesla هذا الإعلان التشويقي لإنشاء تصاميم تخيلية يجسدون من خلالها توقعاتهم لشاحنة Tesla الكهربائية الصغيرة. ونظرًا لأن الجزء الذي يظهر في الصورة التشويقية يبدو طويلاً للغاية بالنسبة لغطاء المحرك، فهناك إعتقاد بين المعجبين بأن الصورة تعرض غطاء الحاوية الخلفية. ويشير البعض الآخر إلى أن الزاوية مُضَللة وقد تكون للواجهة الأمامية من الشاحنة الكهربائية الصغيرة بالفعل.

فقط Tesla هي التي تعرف ما الذي يعرضه هذا الإعلان التشويقي بالفعل، ولن تكشف لنا الشركة عن التصميم النهائي لهذه الشاحنة الكهربائية الصغيرة إلا بعد مرور فترة طويلة من الوقت.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA