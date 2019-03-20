جوجل ستقوم رسميًا بإغلاق تطبيق البريد الإلكتروني Google Inbox يوم 2 أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما سمعت بأن شركة جوجل ستقوم بإغلاق الشبكة الإجتماعية +Google في اليوم الثاني من شهر أبريل المقبل، ولكن يبدو أنها لن تكون خدمة جوجل الوحيدة التي سيتم إطلاقها في ذلك اليوم. لقد بدأت الشركة الآن بإرسال إشعارات إلى مستخدمي تطبيق Google Inbox تخبرهم فيها بأنها ستقوم بإغلاق هذا التطبيق في نفس اليوم.

أرسلت شركة جوجل رسائل إلكترونية في أواخر العام الماضي تؤكد فيها أنها ستقوم بإغلاق تطبيق Google Inbox في العام 2019. وقد أرسلت الشركة الآن إشعارات إلى مستخدمي هذا التطبيق تخبرهم فيها أنها ستقوم بإغلاق هذا التطبيق في اليوم الثاني من شهر أبريل المقبل.

يحتوي الإشعار الذي يتم إرساله على رابط لفتح تطبيق Gmail. يمكن إعتبار ذلك محاولة من جانب الشركة لضمان إلتزام المستخدمين المتأثرين بإستخدام حلول البريد الإلكتروني التابعة للشركة وعدم الإنتقال إلى العديد من البدائل الأخرى المتاحة على متجر Google Play.

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أولئك الذين يستخدمون Gmail بالفعل لن يلاحظوا الكثير من الفرق، وذلك لأن شركة جوجل قامت بنقل العديد من ميزات Google Inbox إلى تطبيق Gmail في الأشهر الماضية، ومن بين هذه الميزات نذكر Smart Compose و Smart Replay على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، المستخدمين الذين كانوا معجبين بتطبيق Google Inbox سيفتقدون بعض الميزات الأخرى مثل التجميع، ولكن لا توجد طريقة لمنع جوجل من سحب القابس عن Google Inbox. كان من المقرر أن يحدث هذا، وقد تقرر الآن حدوث ذلك في بداية الشهر المقبل.