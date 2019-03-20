آبل تكشف رسميًا عن الجيل الثاني من سماعات AirPods، وعلبة جديدة تدعم الشحن اللاسلكي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بالكشف عن الجيل الثالث من iPad Air والجيل الخامس من iPad Mini قبل بضعة أيام، فقد قررت شركة آبل اليوم كذلك الظهور على الواجهة والكشف عن الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية AirPods، والتي تأتي مع الشحن اللاسلكي الإختياري، وعمر البطارية المحسن، والقدرة على إستخدام Siri عن طريق الأوامر الصوتية.

كشفت شركة آبل عن علبة جديدة لسماعات AirPods تدعم الشحن اللاسلكي Qi. هذه العلبة إختيارية لأن سماعات AirPods 2 الجديدة تأتي بدورها مع علبة عادية تدعم الشحن بإستخدام كابل Lightning علمًا أن هذه الحزمة تكلف 160 دولار أمريكي، في حين تكلف الحزمة التي تتألف من سماعات AirPods 2 الجديدة والعلبة الجديدة التي تدعم الشحن اللاسلكي نحو 200 دولار أمريكي.

هناك بعض الأخبار السارة لملاك الجيل الأول من سماعات AirPods، وهذه الأخبار السارة هي أن العلبة الجديدة التي تدعم الشحن اللاسلكي Qi ستكون متوافقة مع الجيل الأول من سماعات AirPods، وستكون متوفرة للشراء بشكل منفصل مقابل 80 دولار أمريكي. هذه العلبة تحتوي أيضًا على منفذ Lightning ليكون بمقدورك شحنها سلكيًا عندما لا تكون هناك قاعدة للشحن اللاسلكي.

Advertisements

تضم سماعات AirPods 2 الجديدة ميزات جديدة، مما قد يجعلك ترغب في الترقية إليها على أي حال. في البداية، يمكنك الآن إيقاظ المساعد الرقمي Siri عن الطريق الصوت فقط، وهذا ما يعني بأنه لم تعد هناك حاجة للنقر مرتين على السماعة كما كان الحال من قبل. وفي حالة إذا كنت تستخدم هذه السماعات مع أجهزة متعددة، فسيكون الطراز الجديد أسرع مرتين أثناء التبديل بين iPhone و MacBook الخاص بك على سبيل المثال لا الحصر.

بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد سماعات AirPods 2 الجديدة برقاقة Apple H1 الجديدة، وهي الرقاقة التي تدعم البلوتوث 5.0، وتعتبر أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة. هذا يعني أن تقييم وقت المكالمات قد إرتفع بنحو 50 في المئة، وهذا يعني بدوره أنك ستحصل على ساعة إضافية من المكالمات الهاتفية قبل أن تحتاج لإعادة شحن السماعات.

تعمل علب الشحن، سواء السلكية أو اللاسلكية على إطالة عمر البطارية الإجمالي في سماعات AirPods إلى 24 ساعة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن سماعات AirPods الجديدة متاحة الآن للشراء على الموقع الرسمي لشركة آبل بالأسعار المذكورة آنفًا.