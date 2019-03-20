الأغطية الواقية للوحيات iPad القديمة لن تكون ملائمة للوحيات iPad Air و iPad Mini الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل مؤخرًا بالكشف عن الجيل الثالث من iPad Air وعن الجيل الخامس من iPad Mini. وبالنسبة لأولئك الذين يخططون للحصول على هذه اللوحيات الجديدة ويفكرون في أنه ربما لا تزال بعض الأغطية الواقية القديمة ملائمة لها، فيتوجب عليهم إعادة التفكير في ذلك لأنه وفقا لموقع Apple Insider، فيبدو أن لوحيات iPad الجديدة لن تتلاءم مع الأغطية الواقية الحالية.

قد يكون هذا مربكًا بعض الشيء لأن جهاز iPad Mini الجديد يشبه إلى حد كبير الطراز السابق. للوهلة الأولى، يبدو الجهاز متطابقًا مع الطراز السابق، ولكن وفقا للمواصفات، فجهاز iPad Mini الجديد يعتبر أطول بالفعل وأكثر سمكًا مقارنة بجهاز iPad Mini 3. وهذا يعني أن الأغطية الحالية المصممة لجهاز iPad Mini 3 لن تناسب الجهاز الجديد.

ولكن ماذا عن iPad Mini 4؟ الأبعاد متطابقة، ولكن حتى مع ذلك قد تكون مجبرًا على تقديم بعض التنازلات إعتمادًا على الغطاء الواقي الذي تستخدمه. وذلك لأن iPad Mini الجديد يضم زر طويل للتحكم بالصوت، مما يعني أنه إذا كان الغطاء الواقي الذي تستخدمه يملك فتحة غير واسعة لأزرار التحكم بالصوت، فهذا سيشكل مشكلة. إختارت شركة آبل أيضًا إعادة ضبط موضع الميكروفون حيث تم وضعه الآن في الجزء الأوسط العلوي من الجهاز اللوحي، بدلا من وضعه بجانب الكاميرا.

Advertisements

قد ينتج عن ذلك تحسين جودة الصوت إذا كنت تحاول التسجيل. هذه بعض الأشياء التي يجب عليك مراعاتها إذا كنت تخطط لإعادة إستخدام أي غطاء واقي مع لوحيات iPad الجديدة.