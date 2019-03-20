موتورولا تعمل على هاتف ذكي يستخدم معالج تابع لشركة سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - من المعروف أن لدى شركة سامسونج المعالجات الخاصة بها والتي تحمل إسم Exynos. ومع ذلك، فقد كانت معالجات Exynos حصرية لأجهزة سامسونج في الغالب، ولكن في حالة إذا كانت الأدلة التي حصلنا عليها مؤخرًا صحيحة، فمن الممكن أن نرى شركة موتورولا تستخدم أحد معالجات سامسونج في أحد هواتفها الذكية القادمة.

في الواقع، لقد تم مؤخرًا رصد هاتف جديد من شركة موتورولا في منصة إختبارات الأداء Geekbench يُطلق عليه إسم Motorola P40 ويضم المعالج Exynos 9610. وفي حالة إذا كان إسم هذا الهاتف مألوفًا بالنسبة إليك، فذلك لأنه من المتوقع إلى حد كبير أن يكون الهدف من إنشائه هو خلافة الهاتف Motorola P30 الذي تم إطلاقه في الصين خلال العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا الحصول على صور لهذا الهاتف في أواخر العام الماضي.

تدعي الشائعات أيضًا أن الهاتف Motorola P40 قد يشق طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تحت إسم مختلف وهو Motorola One Vision. وأكدت إختبارات الأداء كذلك أن هذا الهاتف سيضم 6GB من الذاكرة العشوائية. وإستنادًا إلى التجسيدات المسربة، فيبدو أن هذا الهاتف سيضم كذلك كاميرا مزدوجة في الخلف، وسيستخدم الثقب من أجل الكاميرا الأمامية في الشاشة.

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من النادر جدًا رؤية الهواتف الذكية غير التابعة لشركة سامسونج تستخدم معالجات Exynos، لذلك سيكون من الأفضل التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة حتى نحصل على نوع من التأكيد الرسمي.