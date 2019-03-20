شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد غرامة الاتحاد الأوروبى.. جوجل تتبع نهجا جديدا مع المستخدمين الأوروبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 5 مليارات دولار على شركة جوجل بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، تحاول الشركة الأمريكية مراقبة ممارساتها، ففى محاولة للتأكد من أن المستخدمين الأوروبيين يعرفون أنهم يتمتعون بالقدرة على تثبيت المتصفحات ومحركات البحث المختلفة بكل سهولة، بدأت جوجل فى سؤال المستخدمين الحاليين والجدد فى المنطقة عن تطبيقات المتصفح والبحث المفضلة لديهم.

بينما يمكن لمستخدمى أندرويد تنزيل أى تطبيق يريدونه تقريبًا، فستقوم الشركة بذلك لإظهار التزامها المستمر، ربما فى محاولة لتجنب أى غرامات أخرى فى المستقبل.

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بالإضافة إلى هذه الخطوة الأخيرة، أنشأت جوجل أيضًا تراخيص منفصلة لـ Google Play و كروم ومحرك البحث، بعد أن كشفت اللجنة عن قرارها، إذ سمح ذلك لصانعى الهواتف الذكية بتثبيت أى تطبيق يرغبون فى العمل به كبدائل لتطبيقات جوجل، وبذلك يكون بمثابة استجابة مباشرة لتكاليف الاتحاد الأوروبى.

جدير بالذكر تكبدت جوجل الغرامة الهائلة بسبب شكوى قدمتها مفوضية الاتحاد الأوروبى ضدها فى عام 2016 لإجبار شركات الهواتف على تثبيت كروم ومحرك جوجل، وتطبيقاتها الأخرى كخيار افتراضى أو كخيارات حصرية، كما جادلت اللجنة بأن هذه الممارسة أبعدت المنافسين ع ن السوق وخلقت شيئا يشبه الاحتكار للشركة.