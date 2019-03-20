انت الان تتابع تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يغرّم "جوجل" 1.68 مليار دولار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 05:54 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي فرض غرامة قيمتها 1.49 مليار يورو (1.68 مليار دولار) على شركة "جوجل"؛ بسبب "انتهاكها لسوق الإعلانات على شبكة الإنترنت".

وقالت مارغريت فيستاغر، مفوضة شؤون التنافسية في الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أمس الثلاثاء، إن تلك الخطوة تأتي في أعقاب تحقيق منذ فترة طويلة في ممارسات الشركة.

وأضافت أن "جوجل" والشركة الأم "ألفابت" انتهكتا قواعد الاتحاد الأوروبي؛ وذلك بمنع الشركات المنافسة من نشر إعلاناتها بشكل عادل عبر الإنترنت.

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وأشارت فيستاغر إلى أن الشركة عززت هيمنتها في سوق الإعلانات، وحمت نفسها من المنافسة عبر فرض قيود في تعاقدها مع المواقع التي تنشر الإعلانات بشكل يؤثر في الشركات الأخرى.

وأوضحت أن الشركات المنافسة كانت تواجه خيارات أقل وأحياناً أسعاراً أعلى في مقابل نشر إعلاناتها.

وهذه هي المرة الثالثة التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي غرامة على الشركة الأمريكية العملاقة، حسب المصدر نفسه.