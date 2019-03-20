شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة الأمريكية تستعين بجهاز ذكى لمنع استخدام الهواتف أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أن نيفادا ستصبح أول ولاية فى الولايات المتحدة تقدم تشريعًا يتيح للشرطة التحقق مما إذا كنت تقوم بإرسال الرسائل النصية أثناء القيادة باستخدام تقنية مثيرة للجدل، إذ ستستعين السلطات بجهاز يحمل اسم استخدام "textalyzer"، لتطبيق القانون على السائقين فى مكان وقوع حادث سيارة.

ومع ذلك فإن استخدام هذا الجهاز لمنع الناس من التشتت أثناء القيادة، قد أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، إذ يقول النقاد إنه ينتهك الحماية الدستورية الأمريكية ضد عمليات التفتيش والمصادرة، كما شكك المشرعون فى مدى فاعلية التقنية، مع الاعتراف بتهديد استخدام الهاتف أثناء القيادة.

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بينا يقول المؤيدون للتشريع أن القوانين الحالية التى تهدف إلى معاقبة من يقوم بإرسال الرسائل أثناء القيادة يستحيل تنفيذها، إذ يقول مسئولو تنفيذ القانون إن العقوبات الضعيفة لا تفعل شيئًا كبيرًا لمنع السائقين من إرسال الرسائل النصية أو استخدام هواتفهم بطريقة أخرى، مؤكدين أيضًا أنه لا توجد ممارسة ثابتة تجعل هؤلاء السائقين مسئولين عن حوادث المرور، على عكس القيادة فى حالة السكر.