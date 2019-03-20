تكنولوجيا: شاومي تكشف عن الإصدار الثاني من هاتفها الذكي للألعاب Black Shark 2.. رامات 12 جيجابايت

كشفت شركة شاومي Xiaomi، الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، عن الإصدار الثاني من هاتفها الذكي المخصص للألعاب Black Shark 2، والذي أصدرت أول إصدار منه العام الماضي.

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وهاتف شاومي Xiaoni Black Shark 2 بقياس شاشة 6.39 بوصة، من نوع أوليد OLED، مع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة من تصنيع سامسونج Samsung، ومعالج سنابدراجون Snapdragon 855، وبطارية بسعة 4,000 مللي أمبير ساعة تدعم الشحن السريع 27 وات.

ووفرت شاومي طرازين من هاتفها بذاكرة وصول عشوائية (رام) 6 جيجابايت وسعة داخلية 128 جيجابايت، وبرامات 12 جيجابايت وسعة داخلية 256 جيجابايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، كما وفرت شاومي في هاتفها الجديد نظام تبريد للحفاظ على درجة حرارة الهاتف.

وهاتف شاومي الجديد Black Shark 2 متاح بلونين، هما اللونين الفضي والأسود، وقد بدأ طرحهم في الصين للبيع بالفعل، بسعر 480 دولارا (8,300 جنيها تقريبا) لطراز 6 جيجابايت رام/128 جيجابايت، وسعر 625 دولارا (10,800 جنيها تقريبا) لطراز 12 جيجابايت رام/256 جيجابايت.