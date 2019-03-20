تكنولوجيا: تقنية جديدة تكشف كلمات المرور المشتركة للدخول على “نتفليكس”وتجبرهم على الدفع

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أعلنت شركة التكنولوجيا “سايناميديا” عن تقنية جديدة، تعمل على كشف كلمات المرور المشتركة، التي يستعملها مستخدمو المواقع الترفيهية والأفلام مثل نتفليكس Netflix وإتش بي أو HBO للدخول بحساب واحد دون دفع مبالغ إضافية.

ويعتمد العديد من مستخدمي موقع “نتفليكس” على الدخول بحسابات أصدقائهم وجيرانهم، باستخدام كلمة المرور الخاصة، ورغم علم الشركة إلا أنها لم تجد وسيلة لإيقافهم، لكن الأمر تغير بعد اكتشاف “سايناميديا”.

وكشفت شركة “سايناميديا” أن تقنيتها الجديدة تساعد على ضبط المستخدمين الذين يستخدمون حسابات غير تابعة لهم، والتي وصفتهم بـ”الانتهازيين”، من خلال نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الذي ابتكرته، لكشف كلمات المرور المشتركة، وفقا لتصريح مؤسس الشركة لصحيفة “ميرور” البريطانية.

ونظام الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات الكبرى كـ”نتفليكس” على إجبار مستخدمي الخدمة “الانتهازيين” على الاشتراك بخدماتهم، أو إقفال الحسابات التي تشارك كلمة المرور.