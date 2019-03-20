تكنولوجيا: ابل تكشف عن إصدارها الجديد من سماعات AirPods اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ابل عن الجيل الثاني من السماعات اللاسلكية AirPods، التي تتميز بعمر أطول للبطارية مع حافظة الشحن اللاسلكية، كما تضم السماعة مساعد Siri الإفتراضي.

بعد الكشف عن إصدارات ابل الجديدة من أجهزة الآيباد التي انطلقت على متجر ابل، كشفت أيضاً الشركة عن إصدارها الجديد المنتظر AirPods 2، التي ستتوفر في إختيارين مع الحافظة التقليدية، أو الحافظة التي تدعم الشحن اللاسلكي، حيث تقدم كلا الحافظتين عمر شحن يصل إلى 24 ساعة من الإستماع.

أيضاً تتوافق الحافظة اللاسلكية مع أي شاحن Qi الخاص بهواتف الأيفون الجديدة، كما تضم سماعة AirPods 2 شريحة H1 التي صممت من ابل، والتي طورت بشكل خاص لسماعات ابل اللاسلكية، حيث تدعم آداء أكثر سرعة في الإقتران، كما تدعم السماعة بعمر أطول للبطارية.

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سماعة AirPods 2 تتميز أيضاً بمساعد ابل الإفتراضي المدمج Siri، الذي يدعم إلقاء الأوامر الصوتية بشكل مستمر على السماعة اللاسلكية، كما تؤكد ابل على أن شريحة المعالج المستخدمة ستدعم التبديل السريع بين الأجهزة المقترنة من هواتف الأيفون أو ساعة ابل الذكية.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة AirPods 2 مع الحافظة اللاسلكية بسعر 199 دولار، حيث تتوفر للطلب الآن عبر متجر ابل الرسمي على شبكة الإنترنت، أو تطبيق Apple Store، بينما يأتي النموذج المميز بالحافظة التقليدية بسعر 159 دولار، أيضاً يمكن إختيار ترقية حافظة السماعة القديمة بالحافظة اللاسلكية الجديدة بسعر 79 دولار.

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