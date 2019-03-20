الهاتف Huawei P30 Pro يظهر في فيديو قصير، والهاتف Huawei P30 في صورة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في اليوم 26 من شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. وحتى ذلك الحين، فقد رأينا العديد من التسريبات ذات الصلة بهذين الهاتفين في الفترة الماضية، والآن نحن هنا مع تسريب جديد عبارة عن فيديو قصير يستعرض لنا أحد الأشخاص وهو يحاول فتح الهاتف Huawei P30 Pro بإستخدام مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة.

هذا الفيديو القصير لا يؤكد لنا فقط أن الهاتف Huawei P30 Pro سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وإنما يؤكد لنا كذلك أن الهاتف سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية على عكس الهاتف Huawei P20 Pro الحالي الذي يضم قطعًا عريضًا نسبيًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. وعلى عكس هواتف Galaxy S10 الجديدة التي تضم مستشعر بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية، فالهاتف Huawei P30 Pro الجديد سيضم قارئ بصري لبصمات الأصابع والذي يعمل على نحو جيد مع واقيات الشاشة.

وبالعودة إلى التسريبات التي وردتنا في أواخر الأسبوع الماضي، فقد ذكرت لنا بأن الهاتف Huawei P30 سيصل مع شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD، في حين سيصل الهاتف Huawei P30 Pro مع شاشة OLED بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه التسريبات كذلك أن كلا الهاتفين سيصلان مع المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 980، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1.

فيما يخص الكاميرات، فالهاتف Huawei P30 سيصل مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المقربة مع العلم بأن الكاميرا الأولى ستضم عدسة بفتحة 1.8 وستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، في حين ستضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2، والكاميرا الثالثة عدسة بفتحة 2.4. وبالنسبة للهاتف Huawei P30 Pro، فهو سيصل مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تضم عدسة بفتحة 1.6 وتدعم تقنية OIS، وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية والتي تضم عدسة بفتحة 2.2، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة التي توفر التقريب الهجين البالغ 10x والتي تضم عدسة بفتحة 3.4، في حين تستخدم الكاميرا الرابعة والأخيرة مستشعر من نوع Time of Flight. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات الأمامية، فكلا الهاتفين سيصلان مع كاميرات أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

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وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يأتي كلا الهاتفين مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ومنفذ من نوع USB Type-C، كما أنهما سيدعمان معًا NFC وسيكونا مقاومين للماء والغبار بفضل شهادة IP68. وفي الوقت الذي سيكون فيه الهاتف Huawei P30 متوفرًا بـ 128GB من الذاكرة الداخلية، فالهاتف Huawei P30 Pro سيكو متوفرًا بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة الداخلية تشمل 128GB و 256GB و 512GB. وبالنسبة لمن يتساءل عن الذاكرة العشوائية، فالهاتف Huawei P30 سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، في حين سيضم الهاتف Huawei P30 Pro ذاكرة عشوائية بحجم 8GB.

التسريبات التي وردتنا اليوم كشفت لنا كذلك أن الهاتف Huawei P30 سيضم بطارية بسعة 3650mAh تدعم تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge وسيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق المتدرج والشفق القطبي، في حين سيضم الهاتف Huawei P30 Pro بطارية بسعة 4200mAh تدعم بدورها تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge، وسيصل مع أربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والشفق القطبي والأحمر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Huawei P30 سيضم منفذ السماعات، في حين سيفتقر الهاتف Huawei P30 Pro لهذا المنفذ. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم أيضًا تسريب صورة للهاتف Huawei P30، وهي الصورة التي تؤكد لنا من جديد أن هذا الأخير سيضم شاشة مسطحة على عكس الهاتف Huawei P30 Pro الذي سيضم شاشة منحنية الطرفين.