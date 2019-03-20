آبل توفر الآن للمستهلكين الحصول على iMac Pro مع 256GB من الذاكرة العشوائية، ولكن الثمن باهظ جدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتخيل إنفاق ما يصل إلى 5200 دولار أمريكي لزيادة مقدار الذاكرة العشوائية فقط في iMac Pro الخاص بك؟ حسنًا، هذا ممكن الآن، فقد قامت شركة آبل بتحديث خيارات الذاكرة العشوائية المتوفرة للحاسوب iMac Pro، وقد أصبحت تتضمن خيار الحصول على 256GB من الذاكرة العشوائية. ومع ذلك، فأنت بحاجة للبحث عميقًا في جيبك لهذا الغرض لأن iMac Pro نفسه يكلف إبتداء من 5000 دولار أمريكي.

إذا أمعنا التفكير في الأمر، فإن تكلفة ترقية الذاكرة العشوائية لوحدها تكلف أكثر من تكلفة شراء النسخة الأساسية من iMac Pro والتي تأتي مع 32GB من الذاكرة العشوائية. وترقية الذاكرة العشوائية إلى 64GB في هذا الحاسوب تكلف 400$ إضافية، ونحو 2000 دولار إضافية للترقية إلى 128GB من الذاكرة العشوائية. يبدو أن هذه الخيارات رخيصة مقارنة بترقية الذاكرة العشوائية إلى 256GB مقابل 5200$.

خيار الترقية الآخر المتوفر الآن هو الحصول على بطاقة الرسوميات AMD Radeon Pro Vega 64X مع 16GB من الذاكرة. هذه ترقية رخيصة نسبيًا، فهي تكلف 700 دولار فقط. جميع حواسيب iMac Pro تأتي في الأساس مع بطاقة الرسوميات AMD Radeon Vega 56 بينما كان من الممكن في السابق الحصول على بطاقة الرسوميات AMD Radeon Vega 64 عن طريق دفع 500$ إضافية.

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لذا، إذا كنت ترغب في الحصول على أقوى نسخة من الحاسوب iMac Pro والتي تضم المعالج Intel Xeon W ذو 18 نواة، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة العشوائية، وبطاقة الرسوميات AMD Radeon Vega 64X، فضلا عن 4 تيرابايت من الذاكرة الداخلية SSD، فأنت مضطر لدفع ما يصل إلى 16 آلف دولار أمريكي.