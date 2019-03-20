ZTE تعمل على هاتف ذكي آخر بتصميم فريد من نوعه يدعى ZTE Axon V

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس حصلنا على تسريبات مثيرة للإهتمام تشير إلى أن شركة ZTE تستعد للكشف عن هاتف ذكي جديد يدعى ZTE Axon S ويحمل تصميم فريد من نوعه يتمثل في إمتلاكه لشاشة قابلة للسحب إلى الجانب للوصول إلى الكاميرات الأمامية والخلفية. والآن، حصلنا على تسريبات جديدة تكشف لنا بأن شركة ZTE تستعد كذلك للكشف عن هاتف آخر يُعرف بإسم ZTE Axon V، على الأقل في الوقت الراهن.

الهاتف ZTE Axon V يعرض الكاميرات الأمامية بشكل دائم على الجانب الأيمن بعدما تم تثبيتها على قطعة بارزة من هيكل الهاتف في الزاوية العلوية اليمنى. هذا يلغي الحاجة إلى إستخدام آلية منبثقة مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتف Oppo F11 Pro أو نفس آلية سحب الشاشة التي رأيناها في هواتف مثل Xiaomi Mi Mix 3. وتشير الصور إلى أن الهاتف ZTE Axon V سيضم كاميرتين في الأمام ونفس العدد من الكاميرات في الخلف.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ZTE قررت الإستعانة بهذه التصاميم الفريدة من نوعها لجعل الشاشة تغطي أكبر قدر ممكن من الواجهة الأمامية وجعلها خالية تمامًا من الإطار. في حين حاولت بعض الشركات الأخرى اللجوء إلى الشاشات المثقوبة لنفس الغرض، واللجوء أيضًا إلى الكاميرات المنبثقة، فقد قررت شركة ZTE اللجوء إلى هذه التصاميم الفريدة في الهاتفين ZTE Axon S و ZTE Axon V.

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ولحد الآن، لم تعترف شركة ZTE بوجود هذا الجهاز، ومن غير الواضح متى يمكننا أن نتوقع وصوله وكم سيكلف.