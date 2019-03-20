أدلة جديدة تلمح لقدوم نسختين على الأقل من الهاتف Oppo Reno، واحدة منهما تدعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تم للتو رصد الهاتف Oppo Reno من قبل هيئة Bluetooth SIG مع إسمين رمزيين، ويتعلق الأمر هنا بكل من CPH1919 و CPH1921، وبالتالي هذا يؤكد لنا صحة الشائعات السابقة التي ذكرت لنا بأن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بنسختين على الأقل. الفرق الوحيد بين النسختين هو أن هذه الأخيرة تدعم نطاق n78 من أجل سرعة 5G، بينما ستبقى جميع المواصفات الأخرى المذكورة كما هي.

وتشير المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات Bluetouth SIG إلى أن كلا النسختين ستأتيان مع ثلاث كاميرات في الخلف مع ثلاث مستشعرات مختلفة بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الثالث. وعلاوة على ذلك، فسوف يضم الهاتف Oppo Reno كذلك شاشة Dynamic AMOLED التي رأيناها لأول مرة في هواتف Galaxy S10 الجديدة. ومع ذلك، على عكس الشاشة المستخدمة في هواتف Galaxy S10، فتلك المستخدمة في الهاتف Oppo Reno ستكون خالية من الثقوب، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف سيضم الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل في آلية منبثقة أو في قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

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يقال كذلك أن كلا النسختين من الهاتف Oppo Reno ستستخدم المعالج Snapdragon 855 الرائد الأحدث من شركة كوالكوم. ومع ذلك، فقد سمعنا في الفترة الماضية أنه ستكون هناك نسخة أخرى من الهاتف Oppo Reno تحمل الإسم الرمزي CPH1927 ستضم المعالج Snapdragon 710، وهذا ما يلمح إلى أنه سيتم تقديم هذه النسخة للمستهلكين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة النسخ الأخرى الراقية. في الواقع، هذا لا يبدو مستغربًا فمن المعروف أن الشركات الصينية تقوم بإستخدام هذه الإستراتيجية لحصد عدد أكبر من المبيعات. عمومًا، سنعرف المزيد عن كافة طرازات Oppo Reno في اليوم 10 أبريل عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في الصين.