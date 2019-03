Nokia 5.1 هو أحدث هاتف ذكي يحصل على تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy بعمل رائع حتى الآن فيما يخص ترقية سلسلة هواتفها الذكية Nokia إلى Android 9 Pie. قامت هذه الشركة الفنلندية بإطلاق هذا الإصدار الأخير من نظام الأندرويد لما يصل إلى خمسة هواتف ذكية هذا العام، بما في ذلك Nokia 3.1 و Nokia 3.1 Plus و Nokia 5 و Nokia 6 و Nokia 8 Sirocco. واليوم، إنضم هاتف ذكي آخر إلى هذه المجموعة، وهذا الهاتف هو Nokia 5.1.

تحديث Android 9 Pie يجلب معه مجموعة من الميزات الجديدة للهاتف Nokia 5.1، بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، والسطوع المتكيف، والبطارية المتكيفة، وواجهة المستخدم المعاد تصميمها، والتنبؤ بأفعال التطبيقات، وما إلى ذلك من الميزات الجديدة الأخرى. وبعدما حصل على تحديث Android 9 Pie الآن، فتوقع أن تقوم شركة HMD Global Oy بترقية الهاتف Nokia 5.1 إلى Android Q عندما يتم إطلاق هذا الأخير في وقت لاحق من هذا العام من قبل شركة جوجل، لأن شركة HMD Global Oy وعدتنا بعامين من تحديثات الأندرويد الرئيسية مع هذا الهاتف.

وبالنسبة لهواتف Nokia التالية التي ستحصل على تحديث Android 9 Pie، فهي تشمل Nokia 3 و Nokia 1. ومن المقرر أن يحصل كلا الهاتفين على هذا التحديث في أوائل الربع الثاني من هذا العام، لذلك توقع الحصول على تحديث Android 9 Pie إذا كنت تملك واحد من هذين الهاتفين في الشهر المقبل أو نحو ذلك.

A timeless classic has been redefined! Nokia 5.1 now runs the latest Android 9, Pie. Nokia smartphones just keep getting better! #GetSmart pic.twitter.com/OrAAgapOTV