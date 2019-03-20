انت الان تتابع تفاصيل خبر أنت لا تنام وحدك.. الحشرات تحيط بك! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 02:54 مساءً - بثّ طالب الطب الحيوي الدنماركي مارتن كاي، بعض مقاطع الفيديو لثلاثة أنواع من الحشرات الصغيرة التي تشاركنا أسرّتنا وغرف نومنا، مكبرة من خلال المجهر.

ويظهر في الفيديو أبرز ثلاثة أنواع من الحشرات؛ وهي "سوس الغبار، والسمك الفضي، وعث الكتب"، وتكون هذه الحشرات صغيرة للغاية، إذ لا يتجاوز حجم أكبرها حجم بذرة التفاح، وتتراوح أحجامها بين 10 و 25 ملم.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، فإنّ مارتن سجّل المقاطع على فترات مختلفة منذ بداية العام الجاري.

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وتظهر لقطات مارتن المخلوقات الصغيرة والشفافة تقريباً وهي تشق طريقها عبر جزيئات الغبار بحثاً عن مصادر الغذاء.

وعلى الرغم من كون بعضها مرئياً بالعين المجردة فإن من الصعب تحديدها؛ لأنها مراوغة وجيدة في الاختباء في الشقوق، وغالباً ما تختبئ في إطارات الأسرة والفرش والملابس والأثاث.

وقال ناشر الفيديو مارتن: "يثبت الفيديو أنك لا تنام وحدك، وبغض النظر عن مدى نظافة غرفتك، فكل أنواع الأخطار تتسلل حول فراشك في الليل".

وأضاف: "جميع العينات في الفيديو هي من غرفة نومي الخاصة، وعلى الرغم من الشكل الذي تبدو عليه الحشرات، فإننا نعيش نظيفين مثل أي أسرة عادية أخرى".