شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يجرى تغييرات جديدة على نظام استهداف الاعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة فيس بوك بتسوية الدعوى القضائية التى تتهم نظام الاعلان الخاص بها، بانتهاك قانون التمييز الخاص بالسكن، وستقوم بإجراء تغييرات لتقليل المشكلات المستقبلية المتعلقة بالإعلانات السكنية، فلن يكون لدى الأشخاص الراغبين فى إطلاق إعلانات عن الائتمان أو الوظائف أو السكن خيارات للاستهداف عن طريق العمر أو الجنس أو الرمز البريدى، كما سيكون لديهم أيضًا مجموعة "أصغر بكثير" من الفئات لاستخدامها منذ البداية، ولن يتمكنوا من الوصول إلى استهداف "تفصيلي" يتعلق بالفئات الاجتماعية المحمية.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، ستدخل التغييرات حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2019، كما تتضمن التسوية دفع أقل من 5 ملايين دولار للمجموعات التى قدمت الدعوى، منها 2.5 مليون دولار ستذهب إلى التحالف الوطنى للإسكان العادل لكل من المعلنين عن الامتثال وعرض الإعلانات للسكن العادل.

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جدير بالذكرأن فيس بوك قامت بإلغاء بعض خيارات الإعلان من قبل، لكن هذه خطوة أكثر أهمية بكثير، ففى كثير من الحالات سيحصر بعض المعلنين بمعايير الاستهداف العامة فقط، وهناك احتمالية جيدة أن يؤدى ذلك ببعض المعلنين إلى تقليص أو سحب إعلاناتهم.