شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية لتطوير أقوى كمبيوتر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إنتل عن تعاونها مع وزارة الطاقة الأمريكية لتطوير أقوى كمبيوتر خارق فى العالم، بحيث يمكنها من حساب من مليون إلى مليار عملية حسابية فى الثانية الواحدة.

وأوضحت إنتل أن الجهاز الجديد الذى سيطلق عليه اسم Aurora، سيكون أول حاسوب عملاق كبير فى الولايات المتحدة عند الانتهاء منه فى عام 2021.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، تأمل إنتل أن يتمكن هذا الكمبيوتر العملاق من تحقيق قفزات كبيرة فى كل شىء بدءا ممن أبحاث السرطان، وصولا إلى تطوير الطاقة المتجددة.

وسيتجاوز جهاز Aurora الذى من المقرر تطويره من قبل شركة إنتل فى مختبر أرجون الوطنى التابع لوزارة الطاقة فى شيكاجو، قدرات أجهزة الكمبيوتر العملاقة فى الوقت الحالى، فمن المحتمل أن يكون أقوى حاسوب عملاق ليس فى الولايات المتحدة فحسب بل فى العالم.

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وقال "رجيب هازرا" نائب رئيس إنتل والمدير العام لمجموعتها التجارية والحكومية: أن هذا الجهد يمثل لحظة "تحولية" فى تطور الحوسبة عالية الأداء".