تكنولوجيا: هاتف Axon S القادم من ZTE قد يأتي بجوانب منزلقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور مُسربة جديدة عبر موقع Notebook Italia تكشف عن هاتف Axon S القادم من ZTE والذي لم يتم الإعلان عنه بعد، ووفقًا لهذه الصور، سوف يأتي الهاتف بجوانب منزلقة والتي ستقوم بالكشف عن إعداد الكاميرا الأمامي والخلفي عند انزلاقها.

في العام الماضي، ظهرت الآليات المنزلقة والنتوء بشكل كبير جدًا مع الهواتف الذكية، والهدف وراءهما كان لزيادة حجم الشاشات. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولي التي نري فيها آلية منزلقة من الجانب، كما أن إخفاء إعداد الكاميرا الخلفي أيضًا يعد أمرًا غامضًا لم نراه من قبل. بكل تأكيد هناك أسباب للشركة وراء ذلك، ولكنها لم تفصح عنها بعد.

ويدعي موقع Notebook Italia أن إعداد الكاميرا الثلاثي الخلفي سيشمل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل إلى جانب مستشعر ثانوي بدقة 19 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة مكبرة حتى 5 أضعاف. وتشير الصور أيضًا إلى أن أحدي الكاميرات ستأتي بفتحة f/1.7-2.4، في حين ستأتي الأخرى بفتحة f/3.8. وعلاوةً على ذلك، من المرجح أن يأتي الهاتف بشاشة OLED مع مستشعر للبصمة مدمج بالشاشة ونطاق الجيل الخامس في بعض الأسواق.

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لا توجد أي معلومات في الوقت الحالي حول تكلفة Axon S أو عن وقت توافره أو عن الدول التي سيتوفر بها، كما أننا لسنا متأكدين مما إذا كانت الشركة ستقوم بتنفيذ الآلية المنزلقة الجانبية هذه مع الهاتف أم لا. على أي حال، فإنه من المثير للاهتمام أن نري مثل هذا الهاتف في يوم من الأيام، إذ انه يضيف حلول مبتكرة لمشكلة الحواف الجانبية وحجم الشاشة.

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