تكنولوجيا: هاتف P30 Pro من هواوي يظهر في فيديو لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم الإعلان عن هاتفي هواوي الرائدين لهذا العام في 26 مارس، وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تسريب العديد من المعلومات والتفاصيل والصور حول هاتفين P30 وP30 Pro. والآن، ظهر فيديو جديد يكشف عن هاتف P30 Pro لأول مرة.

ظهر الفيديو عبر موقع TechBlog.gr اليوناني، إذ يعرض الفيديو شخص يقوم بإلغاء قفل الجهاز عدة مرات باستخدام مستشعر بصمة الأصبع الموجود بالشاشة. ووفقًا للمصدر، فقد تم تسجيل هذا المقطع في مصنع يقوم بتصنيع الطبقات الواقية لشاشات P30 Pro، إذ يوضح كيف تقوم الشركة باختبار وظيفة مستشعر البصمة بعد وضع الطبقة الواقية على الشاشة.

وما يثبت أن هذا الهاتف هو P30 Pro هو أنه متطابق مع جميع التفاصيل التي تم تسريبها مؤخرًا، والتي أشارت إلى أن الهاتف سيتشابه مع هاتف Mate 20 Pro بعض الشيء.

لم يكشف هذا المقطع عن أي شيء سوي أن مستشعر البصمة الموجود بالهاتف سيعمل مع الطبقات الواقية، ولا توجد حاليًا أي تفاصيل عن المستشعر نفسه وما إذا كان سيكون بالموجات فوق الصوتية مثل تلك الموجودة بـ Galaxy S10 أو الموجات فوق البصرية مثل تلك الموجودة بـ Mate 20 Pro.

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وعلاوةً على ذلك، نشرت الشركة صورة على موقعها لهاتف والذي يبدو انه P30 القياسي، نظرًا إلى انه يتضمن نتوء قطرة المياه.

على أي حال، سوف يتم الكشف عن كلا الهاتفين بعد أسبوع واحد من الآن، ومن الجدير بالذكر أن P30 Pro سوف يتميز بكاميرا مقربة حتى 10 أضعاف.

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