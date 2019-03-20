فاطمة أيت طالب - دبي - الأسعار المتوقعة للهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro تُظهر أن شركة Huawei تحاول إبقاء سعر هذين الهاتفين تحت حاجز 1000€. وعلاوة على ذلك، هذه الهواتف ستأتي مع بعض الهدايا في بعض الأسواق لإقناعك أكثر بوضع يديك في جيبك لإخراج الأموال من أجل شرائها.
سعر الهاتف Huawei P30 Pro سيبدأ من 930€ للنسخة الأساسية التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية، على الأقل وفقا لتقديرات المسرب الشهير Roland Quandt. سعر الهاتف سيرتفع ليصل إلى 1030€ إذا قررت الحصول على نسخة 256GB. وعلى سبيل المقارنة، تم إطلاق النسخة الأساسية التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية من الهاتف +Galaxy S10 بنحو 1000€، ولكنه يضم منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD.
أما بخصوص الهاتف Huawei P30 والذي يتطلع للتنافس مع Galaxy S10e، فهو سيكلف 750€ للنسخة التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية. وإليكم أدناه جدول يستعرض أسعار كلا الهاتفين، فضلا عن سعر الهاتف Huawei P30 Lite أيضًا :
|الطراز
|الذاكرة الداخلية
|السعر
|Huawei P30 Pro
|256GB
|€1030
|Huawei P30 Pro
|128GB
|€930
|Huawei P30
|128GB
|€750
|Huawei P30 lite
|128GB
|€370
أما بالنسبة للعناصر المجانية، فهناك شاحن لاسلكي سريع يكلف في الغالب 60€، ومكبر الصوت Sonos One والذي يكلف 230€. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العناصر المجانية ستكون متوفرة في بعض الأسواق فقط، كما أنه من المرجح أن تختلف أسعار الهواتف نفسها بين الدول الأوروبية أيضًا.
https://twitter.com/rquandt/status/1107635895312793601
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الهاتف Huawei P30 Pro سيبدأ من 930€، وسيبدأ سعر Huawei P30 من 750€ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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