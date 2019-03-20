الساعة الذكية Apple Watch ستحاول تقليص إشعارات الرجفان الأذيني الخاطئة

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات الجديدة في الساعة الذكية Apple Watch Series 4 هي التخطيط الكهربائي للقلب ECG. يبدو أن هذه الميزة أنقذت نصيبها العادل من الأرواح حتى الآن، ولكن في الوقت نفسه يبدو أن بعض الأطباء لا تعجبهم هذه الميزة لأنها تسبب ذعرًا لا مبرر له لمرضاهم.

لقد قال بعض الأطباء أنه يمكن تجاهل هذه الميزة بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أقل. لسنا متأكدين مما إذا كانت هذه الفكرة جيدة، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Men’s Health، فيبدو أن شركة آبل تعمل بأي حال من الأحوال على تقليل عدد الإخطارات الكاذبة من ميزة ECG حول الرجفان الأذيني على الساعة الذكية Apple Watch Series 4.

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وفي حالة إذا كنتم لا تعلمون ذلك، فبإمكان الرجفان الأذيني أن يؤدي إلى عدد من الحالات الصحية، مثل السكتات الدماغية أو جلطات الدم أو قصور القلب. حذرت شركة آبل من أن ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG لا تهدف إلى أن تكون بمثابة أداة تشخيصية، وإنما كتحذير لمرتديها لإعلامهم بضرورة زيارة الطبيب لكي يتم تشخيصهم بشكل صحيح بإستخدام معدات أكثر تقدمًا.

ووفقا للدكتور Sumbul Desai، والذي يشغل منصب نائب رئيس قسم الصحة في شركة آبل، فقد صرح بالقول : ” قبل إرسال إشعار إلى شخص ما، يتعين على الميزة أن ترى خمس حالات تبدو وكأنها للرجفان الأذيني. من خلال القيام بذلك في خضم الخوارزمية، فهذا يجعل آبل تحترم الخصوصية وتتجنب التنبيهات غير الضرورية “.