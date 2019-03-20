شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معطر منزلى ذكى يتصل بالهاتف لإنشاء روائح مخصصة حسب الحالة المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمريكية عن جهاز ذكى جديد صمم خصيصا ليجعل رائحة منزلك دائماً مناسبة لحالتك المزاجية، إذ يسمح بتخصيص الروائح حسب شعورك.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أطلقت الشركة على جهازها اسم (Moodo)، إذ يمكن وضع 4 كبسولات مختلفة من الروائح العطرية فى وقت واحد، وضبط كل منها لإصدار رائحة أقوى أو أضعف.

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كذلك يمكن التحكم بجهاز Moodo يدوياً عن طريق الأزرار الموجودة على جانبيه، أو يمكنك استخدام الهاتف الذكى لضبط الإعدادات دون الحاجة لضبطها يدوياً فى كل مرة، كما يمكن التحكم به من خلال المساعدات الشخصية مثل اليكسا التابع لأمازون ومساعد جوجل.

ويأتى جهاز Moodo باللونين الأبيض والأسود، ويبلغ طوله أربع بوصات فقط وعرضه 5 بوصات تقريبا، ويبلغ تكلفة مجموعة الروائح 30 دولارا فقط ويستمر أكثر من 60 ساعة حسب الاستخدام، إذ يمكن باستخدام هذه الروائح صنع عطر مميز، وضبطه حسب الرغبة.

وقالت الشركة: إن Moodo هو الجهاز الوحيد الذى يسمح بتكوين روائح مخصصة للحالة المزاجية، ويمكن برمجة الجهاز مع التطبيق الموجود فى الهاتف الذكى على فترات زمنية معينة أو فى أيام معينة من الأسبوع.