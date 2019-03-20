شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفيضانات تتسبب فى نفوق صغار أسماك القرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر سكان منطقة سينتانى فى جايابورا عاصمة إقليم بابوا بإندونيسيا على صغار سمك القرش نافقة فى المنطقة بعد الفيضانات الغزيرة المميتة شهدها الإقليم مؤخرا.

وأظهرت اللقطات المصورة "فيديو وصور"، التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، أسماك القرش الصغيرة فى منطقة سكنية، وظهر فى أحد شرائط الفيديو رجلا ممسكا باثنين من صغار القرش النافقة، وقال الرجل: "عثرنا على بعض أسماك القرش بعد الطوفان، ليس فى المحيط أو الأرض، ولكن فى الجبال (مثل سينتانى)".

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وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) أن سينتانى تقع على بعد 36 كيلومترا تقريبا من جايابورا عاصمة الإقليم، وتقع بحيرة سينتانى وهى أكبر بحيرة فى بابوا على ارتفاع 75 مترا فوق سطح البحر.

وقال باحث فى مركز بابوا الأثرى إنه فى الماضى كانت البحيرة تشكل جزءا من البحر، لكنها انتقلت إلى الداخل على مر القرون، وبالتالى كانت هناك سجلات أظهرت أن أسماك القرش قد عاشت فى مياهها".

وأشارت الصحيفة إلى أن مياه الفيضان الغزيرة ضربت المناطق المحيطة بسينتانى ما أسفر عن مقتل 79 شخصا على الأقل بينما لا يزال 43 آخرين فى عداد المفقودين.