ثقب غامض في سماء الإمارات.. ماهو وكيف ظهر؟ (فيديو)

ظهر في سماء مدينة العين الإماراتية والمناطق المحيطة بها، ثقب غامض في السماء، تبين فيما بعد أنه ظاهرة نادرة يطلق عليها cloud canal أو cloud hole او Fallstreak.
وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، إبراهيم الجروان، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، إن ثقب السحابة هو ظاهرة جوية مائية نادرة، ونظرا لندرتها وظهورها غير المعتاد، فقد تم فهم ثغرات الوقوع الخاطئة أوعزوها إلى الأجسام الطائرة المجهولة الهوية أو قناة في السماء في عالم آخر.
وأضاف أنه في الحقيقة هي تظهر على شكل فجوة كبيرة وسط السحب المرتفعة أو المتوسطة، وعادة...
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