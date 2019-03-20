الدنيا ربيع.. غدًا بداية الاعتدال الربيعى وأول أيام الفصل فلكيًا

كتب محمود راغب

يحدث الاعتدال الربيعى غدًا الخميس 21 مارس الجارى عند الساعة 12:58 (9:58 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وهو أول يوم فى فصل الربيع فلكيًا.

وكشفت الجمعية الفللكية بجدة، فى تقرير لها، إن الاعتدال الربيعى يمثل نقطة فى مدار الأرض حول الشمس، وهو أيضًا علامة للحظة التى تعبر فيها الشمس "ظاهريًا" خط الاستواء السماوى منتقلة من النصف الجنوبى إلى النصف الشمالى لقبة السماء.

وأوضح التقرير، أنه فى هذا اليوم تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوى على نصفى الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال...