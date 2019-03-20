الحاسب المحمول الأخف وزنًا في العالم بشاشة 15 إنش يصل الإمارات

أعلنت شركة آيسر عن طرح جهاز الحاسب المحمول سويفت 5 Swift بقياس 15 إنش في المنطقة للمرة الأولى.

ويتميز جهاز الحاسب سويفت 5 بشاشته التي يبلغ قياسها 15 إنش، وهيكله الأنيق الذي يزن أقل من 1 كيلوجرام، وهو جهاز الحاسب المحمول الأخف وزناً في العالم، ما يجعله مثالياً للأشخاص كثيري التنقل.

ويعمل جهاز الحاسب بنظام التشغيل ويندوز 10 وأحدث معالجات إنتل Core ويتميز بأدائه الاستثنائي وعمر بطاريته الذي يستمر طوال يوم العمل.

وصمم جهاز Acer Swift 5 SF515-51T بشكل مخصص لتلبية متطلبات العملاء المميزين والطامحين في الحصول على جهاز يثير الإعجاب بفضل أدائه الاستثنائي وتصميمه المدمج.

ويتميز بشاشة لمس ذات دقة فائقة تبلغ 1920×1080 بيكسل، كما جاءت الشاشة مزودة بتقنية التبديل بين اللوحات IPS، أما حوافها الرفيعة للغاية، فإنها تجعل نسبة الشاشة إلى الهيكل 87.6 في المئة، وهي نسبة خيالية تمنح مستخدم الجهاز تجربة مشاهدة ممتعة.

وقال بول كولينز، المدير العام لشركة آيسر الشرق الأوسط وأفريقيا: “لقد استجابت شركة آيسر لعملائها مرة أخرى، من خلال إطلاقها للحاسب المحمول الأخف وزناً في العالم بشاشته التي يبلغ قياسها 15 إنش في الإمارات العربية المتحدة، وبذلك قدمت لهم الميزات الرائعة والتقنيات التي لا نظير لها”.

ويوفر جهاز الحاسب سويفت 5 الرائد في مجاله والذي يزن أقل من 1 كيلو جرام كل ما هو مرغوب في جهاز حاسب محمول فائق الخفة، فهو يتميز بالهيكل الأنيق، والتصميم الفخم، والحواف الرفيعة، مع الأداء الفائق، وطول عمر البطارية.

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وصنع جهاز سويفت 5 من مواد متطورة بما فيها خلائط المغنيزيوم والليثيوم الخفيفة التي تدخل في تصنيع الغطاء العلوي والسفلي للجهاز، وخلائط المغنيزيوم والألمنيوم التي تمنح المزيد من المتانة في منطقة مسند الرسغ وراحة اليد.

وبفضل لوحة التحكم المضاءة بتقنية LED، أصبح بإمكان المستخدمين العمل بفعالية طوال النهار وحتى أثناء الليل.

ويأتي سويفت 5 مدعوماً بأحدث المعالجات من إنتل، بحيث يوفر سرعة الاستجابة والتجربة الاستثنائية، مع عمر البطارية المديد الذي يستمر طوال يوم العمل.

كما يتميز الجهاز بوظيفة واي فاي Intel Wireless-AC 9560 التي توفر أداء جيجابت 2×2 802.11ac اللاسلكي فيعزز بذلك تجربة بث الفيديو، والمشاركة، ومؤتمرات الفيديو، وألعاب الفيديو.

ومن بين المزايا الفريدة التي يمكن الحصول عليها في جهاز الحاسب سويفت 5 نذكر نظام قارئ البصمة من آيسر Acer Fingerprint Reader، وهو نظام للتحقق عبر استشعار السمات البيولوجية، والذي يوفر طريقة سريعة وآمنة لنظام التشغيل ويندوز 10 للتحقق من هوية المستخدمين دون الحاجة إلى إعداد كلمة مرور.

ويقع ماسح بصمات الأصابع في الزاوية العلوية اليمنى من مسند راحة اليد، ويعمل بالتزامن مع الشاشة الترحيبية Windows Hello، فبعد أن يأخذ الماسح بصمة الإصبع ويتحقق منها، سيتم تسجيل دخول المستخدم تلقائياً إلى حسابه في نظام ويندوز.

السعر والتوافر

يتوفر جهاز الحاسب المحمول سويفت 5 لطلبات الشراء المسبقة لدى متاجر شرف دي جي، ويبدأ سعره من 5.899 درهم إماراتي.