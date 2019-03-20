تكنولوجيا: vivo تكشف النقاب عن هاتف vivo X27 بتصميم كاميرة منبثقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo مؤخراً عن هاتف vivo X27 الذي يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ويأتي بتصميم الكاميرة المننبثقة مع شاشة Super AMOLED.

يضم هاتف vivo X27 شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش، مميزة بدقة عرض 1080 بيكسل، كما يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً ينطلق هذا الإصدار دون النتوء العلوي حيث يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة، كما يتميز الهاتف بكاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل والذي يدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل.

بينما يأتي المستشعر الثاتي في الكاميرة الخلفية بعدسات ذات زوايا واسعة مع زاوية عرض 120 درجة ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ويدعم هاتف vivo X27 نمط للتصوير الليلي الذي يقدم ميزة تصوير بأقل تشويش وبوضوج في الإضاءة المنخفضة، من جانب أخر ينطلق هذا الإصدار بكاميرة أمامية مميزة بمستشعر 16 ميجا بيكسل.

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ويعمل هاتف vivo X27 بدعم من رقاقة معالجSnapdragon 710 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة Funtouch OS 9، ويضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ويتوفر هاتف vivo X27 الآن بسعر 535 دولار.

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