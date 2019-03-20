Fisker تؤكد أن سياراتها الكهربائية الجديدة ستكلف أقل من 40 آلف دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت شركة Tesla بالكشف عن سياراتها الكهربائية الرياضية المتعددة الأغراض Tesla Model Y قبل بضعة أيام، أعلنت شركة Fisker كذلك الآن أنها ستقوم هي الآخرى بصنع سيارة كهربائية رياضية متعددة الأغراض ستحمل علامتها التجارية. وقالت الشركة أن هذه السيارة الكهربائية الرباعية الدفع الجديدة ستكلف أقل من 40 آلف دولار أمريكي وستأتي مع بعض المزايا التي تجعلها أفضل من منافساتها. يتضمن ذلك نطاقًا أكبر مقارنة مع سيارة Tesla Model Y.

تهدف شركة Fisker مع سيارتها الكهربائية الجديدة إلى توفير مدى يصل إلى 300 ميل في النسخة الأساسية مع بطارية بقوة 80kWh على عكس سيارة Tesla Model Y التي يحصل العملاء في نسختها الأساسية على مدى يصل إلى 230 ميل فقط. وستحصل سيارة Fisker أيضًا على رادار في المشبك الأمامي والقدرة على الإستمتاع بالهواء الطلق المنعش بضغطة زر واحدة. ستقدم الشركة أيضًا إضافات إختيارية مثل الدفع الرباعي والمحركات المزدوجة.

Advertisements

يجب على الأشخاص المهتمين برؤية ما ستقدمه الشركة الإنتظار. لا تتوقع شركة Fisker أن يكون هناك نموذج أولي قابل للقيادة من هذه السيارة قبل نهاية هذا العام. هذا يعني أن النسخة التجارية من هذه السيارة لن تكون جاهزة على الأرجح حتى العام 2021.

لذا توقع أن تبدأ شركة Fisker عملية تسليم هذه السيارة الكهربائية الجديدة للعملاء في النصف الثاني من العام 2021 في حالة إذا لم يكن هناك أي تأخير. هذا هو نفس الإطار الزمني الذي تتطلع فيه شركة Tesla لتسليم سيارات Tesla Model Y للعملاء.