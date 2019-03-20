Intel ستقوم بإنشاء الحاسوب الخارق الفائق الإمتياز الأول بالولايات المتحدة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على العرش لإمتلاكها أقوى حاسوب خارق في العالم ولكنها تتطلع الآن إلى المستقبل. مع وجود العديد من الدول التي تتسابق لإنشاء أقوى الحواسيب الخارقة في العالم، فسوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء حاسوب خارق أيضًا. وستعمل Intel على تطوير هذا الحاسوب الخارق الفائق الإمتياز بالشراكة مع Cray Computing.

الحواسيب الخارقة قادرة على إجراء مليون تيرا فلوب من الحسابات في الثانية. الصين هي واحدة من البلدان التي تعمل بحماس على الحواسيب الخارقة بحيث أعلنت في العام 2018 أنه تم بالفعل تصميم مثل هذا الحاسوب في البلاد وأن المركز الوطني للحوسبة الفائقة سيكون قادرًا على إنشاء هذا الحاسوب في النصف الثاني من العام المقبل أو النصف الأول من العام 2021.

من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتخلف عن الركب. ونتيجة لذلك، أعلن وزير الطاقة Rick Perry اليوم أن شركة Intel ستعمل مع Cray Computing لبناء أول حاسوب خارق فائق الإمتياز في الولايات المتحدة الأمريكية والذي سيُطلق عليه إسم Aurora. وتهدف شركة Intel لتسليم هذا الحاسوب الخارق الفائق الإمتياز إلى مختبر أرجون الوطني التابع لوزارة الطاقة بحلول العام 2021.

Advertisements

وبخصوص هذا الموضوع، صرح السيد Rick Perry بالقول : ” Aurora والجيل القادم من الحواسيب الخارقة الفائقة الإمتياز ستجلب الحوسبة الفائقة الأداء وتقنيات الذكاء الإصطناعي إلى مجالات مختلفة مثل أبحاث السرطان ونماذج المناخ، والعلاجات الصحية لقدامى المحاربين “.

التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار لم يتم مشاركتها حتى الآن، ومن غير الواضح مقدار الطاقة التي سيستهلكها هذا الحاسوب الخارق. سيستخدم Aurora المعالج Xeon Scalable المرتقب من شركة Intel، وذاكرة Optane DC من الشركة، وواجهة برمجة التطبيقات One API، فضلا عن المعمارية الحوسبية Intel X.