Netflix تؤكد أنها لن تكون جزءًا من خدمة بث الأفلام التابعة لشركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة آبل أنها ستستضيف حدثًا في اليوم 25 من شهر مارس الجاري، وهو الحدث حيث من المتوقع إلى حد كبير أن تكشف لنا الشركة عن خدمة بث الأفلام والمسلسلات الخاصة بها. من المتوقع أن تتألف هذه الخدمة من المحتوى الخاص بشركة آبل، بالإضافة إلى المحتوى التابع للشركات والأستوديوهات الأخرى مما يجعلها مركزًا يمكن للمستخدمين من خلاله الإشتراك في خدمات بث الأفلام الأخرى.

ومع ذلك، إذا كانت هناك شركة واحدة لن تكون جزءًا من خدمة بث الأفلام التابعة لشركة آبل، فسوف تكون Netflix. هذا وفقا لتقرير أكد فيه الرئيس التنفيذي لشركة Netflix، السيد Reed Hastings أن شركة Netflix لن تكون جزءًا من خدمة بث الأفلام القادمة من آبل. في الواقع، نحن لم نستغرب عندما سمعنا ذلك، فشركة Netflix لن ترغب في أن تكون جزءًا من خدمة آبل لأن ذلك سيغني شركة Netflix على الأرجح عن تقديم تخفيض لشركة آبل مقابل إشتراكاتها.

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ذكر السيد Reed Hastings أيضًا من قبل أنه يفضل كثيرًا أن تكون شركة Netflix قادرة على التحكم في محتواها من خلال التطبيق الخاص بها. في تغريدة لـ Peter Kafka، قام بنشر إقتباس من Reed Hastings يقول : ” شركة آبل رائعة. نريد أن يشاهد الناس عروضنا على خدماتنا “. ووفقا للشائعات التي وردتنا حتى الآن، فمن المتوقع أن تكلف خدمة آبل القادمة 15 دولارًا في الشهر.

هذا يعني أن قيمة الإشتراك في خدمة آبل ستكون أعلى بكثير من قيمة الإشتراك في خدمات بث الأفلام الأخرى، ولكن إذا كانت الشائعات صحيحة، فسوف تحصل مع هذا الإشتراك أيضا على إمكانية الوصول إلى الأغاني والأخبار والمجلات.