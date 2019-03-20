الإعلان رسميًا عن Vivo X27 مع شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16MP

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo X27، وهو الهاتف الذي يأتي مع ترقيات بسيطة مقارنة مع الهاتف Vivo V15 Pro الذي أعلنت عنه الشركة في أواخر الشهر الماضي.

كلا الهاتفين يأتيان مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD، وكلاهما يضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما يأتيان مع ثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية، وبكاميرا أمامية تنبثق من الإطار العلوي للهاتف. وعلى ذكر الكاميرا الخلفية الثلاثية، فالهاتف Vivo X27 يضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية، ومستشعر بدقة 13 ميغابكسل في الكاميرات الثانية المزودة بالعدسة الواسعة الزاوية، فضلا عن مستشعر بدقة 5 ميغابكسل في الكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية تأتي مع وضع Super Night Mode والذي يقوم بإلتقاط عدة صور بتعرض مختلف ودمجها في صورة واحدة واضحة. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فقد قامت شركة Vivo كذلك في الهاتف Vivo X27 الجديد بتقليص دقة الكاميرا الأمامية من 32 ميغابكسل إلى 16 ميغابكسل.

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وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية للهاتف Vivo X27، فهي تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Vivo X27 كذلك ببطارية بسعة 4000mAh، وبنظام Android 9 Pie مع واجهة FuntouchOS 9.

وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فقد قامت شركة Vivo بتسعير الهاتف Vivo X27 بنحو 3600 يوان صيني وهو ما يعادل 535 دولار أمريكي. هذا سعر مرتفع إلى حد ما بالمقارنة مع الهاتف Vivo V15 Pro الذي تم إطلاقه مقابل 345 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن كلا الهاتفين لن يكونا متوفرين في بعض المناطق.