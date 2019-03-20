شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك توافق على إصلاح سياسة الإعلان لتسوية دعاوى قضائية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة فيس بوك وجماعات أمريكية للحقوق المدنية يوم الثلاثاء إن الشركة وافقت على تغيير منصتها للإعلانات المدفوعة فى إطار تسوية واسعة النطاق للحيلولة دون الممارسات التمييزية و"الضارة".

وقالت الجماعات الحقوقية فى بيان مشترك إن فيسبوك ستنشئ بموجب الاتفاق بوابة جديدة للدعاية للإعلانات المرتبطة بالإسكان والتوظيف وإعلانات الائتمان التى ستحد من خيارات الاستهداف لتلك الإعلانات التى تنشر كل خدماتها بما فى ذلك خدمة انستجرام وخدمة تبادل الرسائل.

وأضاف البيان أنه لن يكون فى وسع المعلنين على البوابة، التى ستكون منفصلة عن النظام المستخدم للدعاية من خلال مجموعة من الخدمات، استهداف الإعلانات حسب العمر أو النوع أو الانتماء الثقافى.

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وسيطالب المعلنون كذلك استخدام أدنى حد للمحيط الجغرافى بالنسبة للاستهداف المرتبط بموقع للحيلولة دون استبعاد تجمعات بعينها.

وقالت شيريل ساندبرج كبيرة مدراء التشغيل فى الشركة فى بيان منفصل "هناك تاريخ طويل من التمييز فى مجالات مثل السكن والتوظيف والائتمان ولا ينبغى لمثل هذا السلوك الضار أن يحدث من خلال إعلانات الفيس بوك".

وبموجب التسوية فإن فيسبوك ملتزمة بإنشاء بوابتها للإعلانات بحلول 30 سبتمبر وأن تنفذ تغييرات أخرى بنهاية العام.