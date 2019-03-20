الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الشيئ (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الكثيفة، اليوم الأربعاء، مؤكدة أن الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

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كما نصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، عند وجود رمال وأتربة.

وفيما يلى متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 13

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15