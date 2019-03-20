مقارنة بين iPad Air 2019 و iPad Pro 2018 و iPad 2018

أطلقت شركة آبل في خطوة مفاجئة يوم الاثنين حاسب “آيباد أير” iPad Air جديدًا بحجم 10.5 بوصة، وقامت بتحديث حاسبها اللوحي “آيباد ميني” iPad Mini، ويأتي ذلك قبل حدث 25 آذار/مارس الجاري، حيث من المتوقع أن تطلق خدمة تلفزيونية جديدة.

وتمتاز حواسب iPad الجديدة بأنها تضم معالج A12 Bionic الأحدث من آبل، كما أنها أصبحت تدعم لوحة المفاتيح الذكية Smart Keyboard، والجيل الأول من قلم الشركة الإلكتروني Apple Pencil، وليس الجيل الثاني الذي يدعم الشحن والاقتران المغناطيسي.

يُشار إلى أن حاسب iPad Mini هو الأول منذ 3 سنوات ونصف، وكان يُعتقد في السابق أن شركة آبل سوف تتخلى عن هذا الحاسب لأن الهواتف الذكية أصبحت أكبر. ويشبه الحاسب الجديد نموذج عام 2015، ولكن المواصفات الداخلية تغيرت. وهو يقدم شاشة بقياس 7.9 بوصات.

وبخلاف جهاز iPad Pro، لا يزال جهاز iPad mini يتميز بمستشعر بصمة Touch ID ومنفذ Lightning ومنفذ لسماعة الأذن. وهو يتوفر اعتبارًا من اليوم باللون الفضي، والرمادي، والذهبي.

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وبالنظر إلى مواصفات حاسب iPad Air الجديد، فيمكن القول إنه وسط بين حاسب iPad 2018 وحاسب iPad Pro بقياس 11 بوصة.

وفيما يلي نقدم لكم مقارنة شاملة بين الحواسب الثلاثة: iPad 2018 و iPad Air 2019 و iPad Pro 11: