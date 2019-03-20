شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة الخفافيش تلهم الطائرات بدون طيار بطرق أكثر تقنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما تستنبط التكنولوجيا طرقا من الطبيعة لتنفيذها بشكل مناسب تقنيا، ولعل من بين ذلك نموذج الخفافيش فى الطيران، فإنها قادرة على الطيران لفترات طويلة من الزمن، والمناورة فى الهواء الطلق بدقة شديدة والدخول فى بعض الأماكن الضيقة للغاية، ومع ذلك، لم يفهم العلماء تمامًا كيف تمكنت الخفافيش من الطيران جيدًا حتى الآن.

ووفقا لما ذكره موقع " Sciencedaily"، تمكن المهندسون فى جامعة كولومبيا البريطانية من الحصول على النموذج الكامل لرحلات الخفافيش فى نموذج كمبيوتر ثلاثى الأبعاد لأول مرة، وهوقد يلهم التصميم المستقبلى لطائرات بدون طيار بشكل أفضل ومركبات جوية أخرى.

واستعان الباحثون بمجموعة من الخفافيش من الألومنيوم لتقليد حركة الخفافيش، والانحناء، والتواء الخفافيش أثناء الطيران، ومن خلال تتبع وقياس تأثير هذه الحركات على تدفق الهواء المضطرب والقوى الجوية الميكانيكية حول الجناح، فقد تمكنوا من بناء نموذج كامل لرحلة الخفافيش.

Advertisements

ويقول راجيف جايمان، قائد الدراسة وأستاذ الهندسة الميكانيكية فى جامعة كولومبيا البريطانية، إن نموذج الكمبيوتر هو أول من يشرح بشكل شامل رحلة الخفافيش من حيث الشكل الهندسي للجناح في الحركة، مضيفا "النماذج الرقمية السابقة لرحلة الخفافيش كانت مبسطة للغاية أو غير مكتملة لتكون ذات فائدة عملية حقيقية".

وأوضح جيمان أن أجنحة الخفاش فريدة من نوعها للغاية لأنها تحتوي على وصلات متعددة وأغشية مطاطية تتيح لها تغيير شكلها والعودة إلى شكلها الأصلي مرات لا تحصى عندما تطير.