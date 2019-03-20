9 أشياء ربما لا تعرفها عن أمازون

لا بد أنك سمعت عن شركة أمازون متعددة الجنسيات الواقع مقرها في مدينة سياتل بولاية واشنطن، ومؤسسها ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس Jeff Bezos، والذي يعتبر أغنى رجل في التاريخ الحديث.

وتركز شركة أمازون على التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتعد أكبر سوق للتجارة الإلكترونية وأكبر منصة حوسبة سحابية في العالم بالقياس على الإيرادات والقيمة السوقية.

ونحاول من خلال التقرير التالي توضيح 9 أشياء ربما كنت لا تعرفها عن الشركة.

1. كان للشركة اسم مختلف تمامًا

كانت الشركة تسمى في الأصل Cadabra، لكن محامي جيف بيزوس أخبره أن الاسم غامض للغاية، وأن الشخص قد يخطئ عند لفظه بصوت عال ويختلط مع لفظة Cadaver، والتي تعني الجنة أو الجيفة، مما جعل الأسم يصبح أمازن، في إشارة إلى النهر في أمريكا الجنوبية.

وجاءت التسمية من فكرة أن مجموعة الكتب التي تنوي الشركة بيعها واسعة وعريضة، تمامًا مثل أكبر نهر في العالم.

وكان هناك العديد من الأسماء الأخرى المأخوذة بالاعتبار، ولا تزال الشركة تمتلك نطاق أحد تلك الأسماء، وهو Relentless.

2. البداية كانت عبر بيع الكتب

عندما بدأ جيف بيزوس الشركة لأول مرة في عام 1995، كانت عبارة عن متجر لبيع الكتب في مرآب منزله، لذلك كانت خطوة أمازون بافتتاح أول مكتبة فعلية لها في عام 2015 خطوة متماشية مع جذور الشركة.

3. لم تدفع الضرائب الفيدرالية في غضون عامين

تضاعفت أرباح أمازون تقريبًا من عام 2017 إلى عام 2018، لكن الشركة لم تدفع الضرائب الفيدرالية خلال عامين، وهو أمر قانوني تمامًا، إذ تسمح حكومة الولايات المتحدة للشركات ببعض التخفيضات الضريبية والخصومات.

وتشجع إحدى السياسات، التي تسمى الائتمان الضريبي للبحث والتطوير، الشركات على إنفاق أرباحها على البحث والتطوير.

وحصلت أمازون من عام 2005 إلى عام 2014 على أكثر من 600 مليون دولار من الإعفاءات الضريبية من أجل بناء مستودعات في بعض الولايات، كما حصلت على 147 مليون دولار أخرى من الإعفاءات الضريبية لبناء مراكز البيانات في جميع أنحاء البلاد.

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4. الحوسبة السحابية حققت لها 7.3 مليار دولار

وفرت خدمات الويب من أمازون AWS، وهي خدمة سحابية توفر حلول متكاملة لاستضافة الشركات، بما في ذلك تخزين البيانات والطاقة وموارد تكنولوجيا المعلومات، ما يصل إلى 7.3 مليار دولار من الإيرادات لأمازون خلال العام الماضي.

وشكل هذا الرقم ارتفاعًا بالمقارنة مع رقم 4.3 مليار دولار لعام 2017، وتتيح هذه الخدمة للعديد من الشركات الناشئة أن تبدأ عملها بنفقات عامة منخفضة حيث يقومون بشراء ما يحتاجون إليه فقط من AWS وزيادة احتياجاتهم مع نمو الشركة.

ويتم تشغيل العديد من المواقع والتطبيقات التي نستخدمها يوميًا على AWS، بما في ذلك Lyft و Airbnb ونيتفليكس وسبوتيفاي، حتى أن الشركات الكبيرة مثل Time و Comcast نقلت خوادمها إلى سحابة AWS.

5. ما لا يمكنك شراءه من أمازون

نظرًا لأنه يمكنك شراء أي شيء إلى حد كبير على أمازون، فإنه تجدر الإشارة إلى العناصر التي لا يمكنك شراؤها مباشرة على موقع الويب، وهي المنازل الكاملة الحجم والسيارات والسجائر والحيوانات الحية.

6. أمازون تمتلك 41 فرعًا وعلامة تجارية

عندما تتسوق أحذية على Zappos.com أو تبحث عن الممثل المفضل لديك على IMDb، فأنت تولد أموالًا لأمازون، إذ تمتلك الشركة 41 فرعًا وعلامة تجارية، بما في ذلك Goodreads و Whole Foods و Audible و Souq، وهو موقع للتجارة الإلكترونية لدول الشرق الأوسط.

7. طريقة مثيرة لمحاربة الإحباط

يعد موسم العطلات مرهقًا لصناعة التجزئة، لذلك كان لدى جيف ويلكى Jeff Wilke، الذي كان مدير العمليات في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، طريقة مثيرة للاهتمام لمحاربة الإحباط، إذ كان يشجع موظفيه الذين أنجزوا للتو هدفًا للاتصال به وإغلاق أعينهم والصراخ.

8. بيئة صديقة للحيوانات الأليفة

يحب موظفو أمازون وجود الحيوانات الأليفة حول المكتب، حيث تعد الشركة بمثابة بيئة صديقة للحيوانات الأليفة، وهناك حوالي 6000 كلب يعملون في حرم أمازون في سياتل. لقد كانت دائما بيئة صديقة للحيوانات الأليفة. هناك حتى سطح هزلي في أحد المباني مع صنبور النار وهمية.

9. توفير محيط طبيعي للموظفين

أرادت أمازون توفير مساحة للموظفين للابتعاد عن مكاتبهم للتعاون والابتكار، وافتتحت في عام 2018 منطقة في حرمها الجامعي في سياتل ممتلئة بأكثر من 400 نوع من النباتات من جميع أنحاء العالم.

ويقول جون شويتلر John Schoettler إن هناك ارتباطًا بالطبيعة مفقودًا في أماكن العمل، وبصفته نائب رئيس الشركة لقطاع العقارات والمرافق الخاصة بالشركة، فقد أراد جلب هذه البيئة لثقافة أمازون.