شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تكشف عن طريقة لحماية المركبات الفضائية من الاحتراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح عملية نقل كبسولة Drew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) والعودة إليها، قررت شركة SpaceX الأمريكية الانتقال إلى مشروع ضخم آخر.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، كشف "إيلون موسك" مؤسس الشركة على تويتر، اختبار بيس إكس لمجموعة الدروع الحرارية للمركبة الفضائية starship، والتى يجرى اختبارها الآن، لتساهم فى منع احتراقها عند عودتها إلى الأرض، إذ رفعت هذه الدروع التى تشبه الشعلة المنخفضة، درجة الحرارة إلى 1650 درجة كلفن ( 2500 درجة فهرنهايت)، وهذا ما يكفى لتحمل درجة حرارة العودة.

وتجرى شركة SpaceX الاختبارات فى موقع الشركة بتكساس بالقرب من شاطئ بوكا تشيكا، كما يسير تطوير المركبة الفضائية بخطى سريعة فى مساحات أخرى، حيث قامت شركة SpaceX مؤخرًا بتركيب محرك (Raptor) بنموذج المركبة الفضائية (Star hopper) لأول مرة.