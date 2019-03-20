دوكاب تتوسع إقليمياً وتُعزز خدمة العملاء من خلال تطبيقات سحابة Oracle

دبي - الخليج 365 :

ستعزّز "دوكاب"، أحد الشركات الرائدة في تصنيع الكابلات عالية الجودة في الشرق الأوسط، شبكتها العالمية للنقل والتوصيل بالاستعانة بتطبيقات Oracle التي ستساهم في تسريع توسّع دوكاب إلى أسواق جديدة داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة. ستستفيد الشركة من تطبيقات سحابة Oracle لتعزيز عمليات التوصيل لعملائها وإطلاق خدمات جديدة ومبتكرة وتعزيز التعاون مع مورديها.

قال محمد يوسف الأحمدي، المدير العام لقسم المشتريات وسلسلة التوريد والتخطيط في دوكاب: "يُعدّ ضمان أعلى مستوى لرضا العملاء أولويتنا الرئيسة في ’دوكاب‘. ويعمل هذا التركيز المستمر كقوة دافعة لنمو الشركة المتسارع في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. وتستمر شبكة النقل والتوصيل في التطور كجزء من التوسع، ونحن على ثقة بأن تطبيقات سحابة Oracle ستساعدنا في توفير تجربة أكثر تميزاً لعملائنا".

ازداد توسّع "دوكاب" بإنتاجها المحلي وتدعيم بنيتها وأساساتها بسرعة كبيرة من خلال الاستثمارات في المرافق الحديثة في دولة الإمارات. ومن الأمور الأساسية التي يتطلبها ذلك التوسع وجود مجموعة شاملة من التطبيقات التي تُمكّن "دوكاب" من الحفاظ على قوة أدائها وريادتها للكفاءة في تطوير وتصميم وتصنيع وتسويق وتوزيع منتجاتها.

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ومن جهته قال راؤول ميزرا، نائب رئيس قسم تطبيقات الأعمال في Oracle الخليج: "ستُمكّن حلول Oracle لإدارة النقل شركة دوكاب من خفض تكاليف الشحن وتحسين مستويات الخدمة وأتمتة العمليات لإدارة العمليات اللوجستية بكفاءة أكبر. ونحن على ثقة بأن هذا التحوّل الرقمي سيعود بنتائج فريدة لصالح شركة دوكاب وسيساهم في منح قيمة لا تُضاهى لعملائها".

اختارت "دوكاب" بعد تقييم عدة خيارات، خدمة سحابة Oracle لإدارة النقل (OTM) وسحابة Oracle لتخطيط تشغيل النقل وخدمة Oracle لإدارة المدفوعات مع الطرف الثالث، وسحابة Oracle لدفع وتحصيل الفواتير، وسحابة Oracle لتوفير النقل، بالإضافة إلى سحابة Oracle لحلول النقل الذكية.

تستخدم منتجات "دوكاب" الآن الشركات الرائدة والحكومات في مجالات الطاقة والإنشاء العام والنفط والغاز والصناعة والدفاع والنقل والمجال البحري والتعدين وتصنيع الأدوات الكهربائية.