شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty: Mobile تصل لهواتف أيفون وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Activision بالتعاون مع Tencent عن إطلاق لعبة Call of Duty: Mobile للهواتف الذكية، حيث من المنتظر أن تصل إلى مزيد من المناطق حول العالم بما فى ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، وذلك بعد أن بدأت الشركة فى اختبار النسخة التجريبية منها فى ديسمبر الماضى.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فتم تطوير هذه اللعبة المجانية بواسطة استوديو Timi التابع لمحرك Tencent، وهى تجمع بين الخرائط والأنماط والأسلحة والشخصيات من مختلف أنحاء سلسلة Call of Duty، بما فى ذلك Black Ops وسلسلة Modern Warfare.

Advertisements

وتتميز اللعبة بأنه تتيح أوضاع ألعاب متعددة تضع اللاعبين فى عمل تنافسى وجها لوجه وهم يختبرون مهاراتهم ضد لاعبين أخرين فى جميع أنحاء العالم، حيث توفر اللعبة نمط اللعب الفردى أو Team Deathmatch، Search and Destroy وFree-For-All، فى خرائط أيقونية من سلسلة مثل Nuketown وCrash، المختطفين وأكثر من ذلك.

وخلال اللعبة، سيكسب اللاعبين ويفتحون شخصيات Call of Duty الكلاسيكية والأسلحة وتسجيلات النقاط وغيرها من المعدات لتجهيز عمليات تحميلهم وتخصيصها لأنهم يكافحون ليكونوا من بين الأفضل فى العالم، ومن المنتظر أن تكون النسخة التجريبية العامة متاحة هذا الصيف فى مناطق محددة، ويمكن للمستخدمين التسجيل المسبق على callofduty.com وGoogle Play وقريباً على iOS قبل الإصدار الرسمى.