Asus ستقوم بإطلاق تحديث Android 9 Pie لثلاثة من هواتفها الذكية بحلول 15 أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Asus بإطلاق تحديث Android 9 Pie التجريبي للهاتفين Asus ZenFone Max Pro M1 و Asus ZenFone Max Pro M2 في الشهر الماضي، وقد أكدت الشركة الآن أنها ستقوم بإطلاق تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر لهذين الهاتفين بحلول 15 أبريل.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الهاتف Asus ZenFone Max M2 كذلك على تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر بحلول 15 أبريل. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد تم إطلاق هذه الهواتف الذكية الثلاثة جميعهًا بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo في العام الماضي. وجاء الهاتف Asus ZenFone Max Pro M1 في شهر أبريل بينما جاء الإثنان الآخران في شهر ديسمبر.

إذا كنت تملك Asus ZenFone Max Pro M1 أو Asus ZenFone Max Pro M2 ولا يمكنك الإنتظار حتى تتمكن من الحصول على تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر، فبإمكانك التسجيل في البرنامج التجريبي للشركة من خلال رابط المصدر أدناه للحصول على النسخة التجريبية من التحديث.

قامت شركة Asus في الشهر الماضي بالكشف عن قائمة أولية لهواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث Android 9 Pie. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان هاتفك سيحصل على هذا الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد أم لا.

Dear Zenfone family, the Android Pie is almost ready now. Watch the video to know more.



You may visit the links to sign up for our Android Beta Power program.



Zenfone Max Pro M1 - https://t.co/M2QHjSczrY

Zenfone Max Pro M2 - https://t.co/a0jz1r69Lf pic.twitter.com/i1SZtHOYYL