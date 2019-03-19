تكنولوجيا: جوجل تطلق Doom Eternal على منصة Stadia الجديدة لبث الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن أول الألعاب التي ستنطلق على منصة Stadia اليوم، حيث من المقرر أن تتوفر لعبة Doom Eternal القتالية بدقة عرض 4k عند 60 إطار لكل ثانية.
تقدم جوجل خدمة Stadia الجديدة للتوسع عن فكرة منصات الألعاب المحدودة، حيث تقدم الخدمة السحابية الجديدة ميزة تجربة الألعاب المختلفة دون الحاجة إلى تثبيت الألعاب أو تحميلها.
ومن المقرر أن تكون لعبة التصويب والقتال Doom Eternal أول الألعاب التي تطلق في منصة جوجل، والتي تقدم للمستخدمين بدقة عرض 4K مع معدل عرض إطارات عند 60 إطار لكل ثانية.
أيضاً يمكن للاعبين متابعة مقاطع فيديو لألعاب Stadia على اليوتيوب ومن ثم الدخول إلى الألعاب المفضلة بشكل مباشر لتجربتها، أيضاً من المقرر أن تقدم جوجل ألعاب حصرية لمنصتها الجديدة والتي ستطور في إستديو جوجل الذي أعلن عنه خلال فعاليات مؤتمر GDC اليوم.
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