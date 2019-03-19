تكنولوجيا: جوجل تكشف عن وحدة التحكم في الألعاب بتصميم يحاكي DualShock

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة جوجل رسمياً اليوم عن وحدة التحكم في الألعاب التي تدعم خدمتها السحابية الجديدة لبث الألعاب Stadia، والذي ينطلق بتصميم يحاكي DualShock، مع عصا للتحكم وأزرار إلى جانب D-pad.
يأتي ذراع التحكم في الألعاب المقدم من جوجل اليوم بتصميم يجمع بين اللوني الأبيض والأسود، مع ميزة واضحة في زر رئيسي بشعار خدمة بث الألعاب Stadia، كما يأتي ذراع التحكم في الألعاب مع زر يدعم المشاركة، إلى جانب زر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي.
ويمكن للمستخدم من خلال ميكروفون مدمج في وحدة التحكم في الألعاب إلقاء الأوامر الصوتية لذراع التحكم للتسجيل في الألعاب، أو لدعم المستخدم بتلميحات في الألعاب، كما سيتصل ذراع التحكم في الألعاب بشكل مباشر مع بمركز البيانات لمعالجة أي تأخير في إستجابة ذراع التحكم.
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