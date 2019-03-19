شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقتحم عالم الألعاب بالكشف عن خدمة Stadia الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة جوجل الستار عن خدمة الألعاب الجديدة الخاصة بها اليوم خلال مؤتمر مطورى الألعاب السنوى فى سان فرانسيسكو، والتى أطلقت عليها اسم "Stadia"، لتتيح للمستخدمين البث الفورى للألعاب على أى جهاز، دون الحاجة إلى تنزيلها والانتظار لبعض الوقت.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، لن يحتاج المستخدمين إلى شراء وحدة تحكم جديدة، فيمكنهم استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح الحالية، وكذلك متصفح الويب الخاص بهم.

وكشفت الشركة أيضا عن أول جهاز تحكم فى ألعاب Stadia والذى يحمل علامة جوجل، والذى تم دمجه مع مساعد الشركة المدعوم بالذكاء الاصطناعى.



وحدة التحكم

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تعتمد Stadia على مبادرة "Project Stream" من جوجل، والتى تتيح للمستخدمين لعب Assassin's Creed Odyssey عبر متصفح جوجل كروم، باستخدام جهاز PlayStation أو Xbox، وبالمثل تسمح Stadia للمستخدمين بالاستمتاع بألعاب عالية الجودة يتم بثها من خلال سحابة جوجل.

ووفقًا للشركة، تم إنشاء الخدمة مع مراعاة اللاعبين والمطورين وحتى مستخدمى يوتيوب، إذ قال ساندر بيتشار رئيس الشركة التنفيذى أثناء الكشف عن المنصة الجديدة: "أردنا أن نصمم منصة ألعاب للجميع، ونريد أن تكون مشاركة الألعاب سهلة مثل مشاركة رابط والضغط عليه."

يمكن تشغيل ألعاب Stadia على أجهزة اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية والهواتف.

وتدعم الخدمة دقة تصل إلى 4K بسرعة 60 إطارًا فى الثانية، ويمكن أن تدعم قريبًا دقة تصل إلى 8K بسرعة تصل إلى 120 إطارًا فى الثانية.

وتتصل وحدة التحكم اللاسلكية بـ Stadia عبر الواى فاى، وتحتوى على زر التقاط يتيح للمستخدمين مشاركة ألعابهم على الفور على يوتيوب، حتى يتمكن الآخرون من مشاهدتها، كما هناك أيضًا زر Google Assistant الذى يتيح التحكم فى الصوت للميزات الموجودة فى اللعبة.