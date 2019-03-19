انستجرام يتيح للمستخدمين شراء المنتجات والدفع داخل التطبيق

كتب - مؤنس حواس أعلن تطبيق "انستجرام"عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التسوق عبر التطبيق بكل سهولة ويسر، حيث يمكن الآن للمستخدمين التجول فى الحسابات والشراء والدفع داخل التطبيق عبر أداة Checkout الجديدة. ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فإن الميزة الجديدة تم إطلاقها اليوم فى الولايات المتحدة، وهى متاحة بالتعاون مع حوالى 20 علامة تجارية شهيرة مختلفة فى الولايات المتحدة الأمريكية. أما عن كيفية استخدام الميزة الجديدة، فميكن ذلك بسهولة من خلال مشاهدة المنتج، ثم الذهاب ببساطة للشراء عبر الاشارات الموجودة على الصورة ثم اختيار اللون...

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