انت الان تتابع تفاصيل خبر عقار لعلاج السكري يحد من قصور القلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 08:55 مساءً - أفادت دراسة يابانية حديثة أن عقاراً يستخدم على نطاق واسع لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، أثبت نتائج فعالة في علاج مرض قصور القلب.

الدراسة أجراها باحثون بمستشفى جامعة "كيوتو" في اليابان، ونشروا نتائجها اليوم الثلاثاء في العدد الأخير من دورية (Circulation) العلمية.

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية عقار "داباجليفلوزين" (Dapagliflozin) الذي يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، وحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية، للسيطرة على نسبة السكر في الدم.

وفي تجربة أجريت في 33 دولة حول العالم، على أكثر من 17 ألف مريض بالسكري من النوع الثاني، وكذلك بأمراض القلب والأوعية الدموية، أعطى الفريق نصف المشاركين عقار "داباجليفلوزين"، في حين تناول النصف الآخر دواءً وهمياً.

وتتبع الفريق المشاركين لمدة وصلت إلى 4 سنوات، وخلال فترة المتابعة أصيب 13% من المشاركين بقصور القلب.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين تناولوا عقار "داباجليفلوزين" انخفض لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب وقصور القلب بنسبة تراوحت بين 41 إلى 45% مقارنة بالدواء الوهمي.

Advertisements

كما وجدوا أيضاً أن من تناولوا العقار انخفضت فرص دخولهم المستشفى بسبب قصور القلب أو أمراض القلب الأخرى إلى 38%.

وقال الدكتور إيري كاتو، قائد فريق البحث إن عقار "داباجليفلوزين" قلل من نسب دخول الأشخاص إلى المستشفيات نتيجة قصور القلب، بغض النظر عن مدى إصابتهم بقصور القلب من عددمه في بداية الدراسة.

وأضاف أن "استخدام العقار يمكن أن يكون مفيدًا لعدد كبير جدًا من مرضى السكري من النوع الثاني المعرضون لخطر أمراض القلب".

وعادةً ما يفقد مرضى قصور القلب قدرتهم على ضخ الدم بشكل سليم، وبالتالي لا يتم إمداد أعضاء الجسم بكميات وفيرة من الدم والأكسجين، ما يؤدي إلى الشعور المستمر بالإنهاك والتعب.

وإلى جانب الشعور بالإنهاك والتعب أو تورم الساقين، تشمل الأعراض أيضا الشعور بضيق في التنفس عند صعود الدرج مثلا وتراجع القدرة على بذل المجهود، أو الإصابة بحالة عامة من الوهن.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.