انت الان تتابع تفاصيل خبر علماء يكشفون حقيقة سن البلوغ.. الـ30 أنسب مرحلة! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 08:55 مساءً - يزعم علماء الأعصاب أنه على الرغم من أن السن القانونية والمتعارف عليها للوصول إلى مرحلة البلوغ هي الـ 18، فإنهم يرون أن ذلك المعتقد "سخيف بشكل متزايد"، بحسب وصفهم الذي نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحوا أن الدماغ ما يزال في حالة تطور في عمر الـ 18، مرجحين أن تكون الثلاثينات هي المرحلة المثلى للبلوغ والعقلانية.

وقالوا: إن "العشرينات هي مرحلة نتعرض فيها بشكل كبير لاضطرابات الصحة العقلية، وهو شيء يُحلُّ في سن الثلاثين".

وبحسب البروفيسور بيتر جونز، من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي تحدث في مؤتمر صحفي في لندن، فإنه "حين يكون لديك تعريف محدد بشأن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى البلوغ فهذا أمر سخيف؛ لأن هذا انتقال أكثر دقة وتعقيداً مما نظن".

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جونز أوضح أن الوصول إلى مرحلة البلوغ يتفاوت من شخص لآخر، وفقاً لتعاطي كل فرد مع النظام الصحي والتعليمي والقانوني في مجتمعه.

وتابع: "قد يدخل الشباب العالم المهني بعد المدرسة أو الجامعة بشكل مفاجئ، ولكن قد تستغرق عقولهم 10 سنوات أخرى من أجل وصولهم إلى مرحلة النضج الكامل"، في إشارة منه إلى أنه ليس هناك مجال عمري محدد للوصول إلى مرحلة البلوغ.

وقال: "لا توجد طفولة ثم يتبعها مرحلة البلوغ، فالناس يسيرون على طريق مرسوم لهم بكل انحناءاته وظروفه الخاصة؛ وهو ما يحدد سرعة وصولهم إلى مرحلة الرشد".

في حين لفت البروفيسور دانييل جيشويند، من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، النظر إلى درجة التباين الفردي في نمو الدماغ، قائلاً إن أنظمة التعليم تميل عن طريق الخطأ إلى التركيز على المجموعات وليس العمل على كل فرد.

وأضاف جيشويند: "هذه أسئلة كبيرة تتجاوز العلم. توجد مسارات فردية، ويتم التطوير على مدار عقود، لكن هذا يختلف من فرد لآخر".