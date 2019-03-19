شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن تحديث سلسلة iMac .. تعرف على المميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل اليوم عن نسخة جديدة من سلسلة iMac، والتى جاءت بمواصفات قوية نتيجة وجود معالجات إنتل الجيل التاسع والتى تحمل 8 نوى، إضافة إلى معالج رسومات Radeon Pro Vega من AMD مع عدة خيارات تتناسب مع الفئات المختلفة.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فإن الجهاز يأتى بنسختين الأولى بقياس 21.5 بوصة، وتأتى بمعالج إنتل الجيل الثامن رباعية النوى، وتوفر أداء أسرع بنحو 60% من الجيل السابق، وكذلك معالج رسومات Radeon Pro Vega بأداء أفضل 80% عن الجيل السابق، فيما تأتى النسخة الثانية بشاشة بقياس 27 بوصة مع معالجات إنتل الجيل التاسع، وهى بخيارين ايضا إما رباعية النوى أو ثمانية النوى، والتى تقدم أداءً أسرع حتى 2.4 مرة.

Advertisements

وكشفت الشركة أن كلا الجهازين يأتي بشاشة Retina تحتوى على 14.7 مليون بكسل ومليار لون، مما يعطى وضوح أعلى فى الرؤية والقدرة على تعديل ومشاهدة فيديوهات 4K بدقة كاملة، ويأتى إحداهما بشاشة 21.5 بوصة والأخر بشاشة 27 بوصة.